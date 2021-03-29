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«Подозрение на перелом»: соведущий упавшей Стриженовой рассказал о ее состоянии
Фото из Instagram (@strizhenovae)

«Подозрение на перелом»: соведущий упавшей Стриженовой рассказал о ее состоянии

Виктория Федотова

Происшествия

Телеведущий Руслан Осташко, работавший на одной площадке с Екатериной Стриженовой, рассказал о ее состоянии после падения. В понедельник, 29 марта, она оступилась и упала перед рекламной паузой в прямом эфире программы «Время покажет».

— Работа ведущего может быть опасна не только горячими спорами экспертов в студии. Сегодня в прямом эфире программы «Время покажет» случилось крайне неприятное событие. Екатерина Стриженова оступилась, упала и повредила себе руку! Предварительно — подозрение на перелом, — написал Осташко на своей странице в Instagram.

Он отметил коллегу в сообщении и пожелал ей выздоровления. По его словам, со Стриженовой работают медики.

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