Экоквартал с бассейном и парящим мостом появится в столичном районе Марфино

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ботаническая улица, 29 Карта всех событий

Свыше двух гектаров территории с благоустройством и озеленением появится на северо-востоке столицы в рамках реализации нового жилого экоквартала. Об этом в понедельник, 29 марта, заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Новый экоквартал появится по адресу улица Ботаническая, владение 29. Отмечается, что в марте 2021 года было выдано разрешение на строительство двух жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и спортивного комплекса с бассейном общей площадью свыше 78 тысяч квадратных метров.

Новый проект реализуют на участке 2,89 гектара, из которых лишь 23 процента отдадут под здания. Остальная территория будет занята двухуровневым благоустройством и озеленением. В целом в рамках жилого квартала построят четыре жилых дома высотой в 31 этаж. На первых этажах будет обустроена социальная инфраструктура. Кроме того, на территории появится встроенно-пристроенный детский сад на 100 мест.

По словам Анастасии Пятовой, огромная роль в экоквартиле будет отведена благоустройству и озеленению, которое займет 77 процентов территории.

— Всего здесь будет высажено более 1000 кустарников и деревьев. В центре двора-парка инвестор планирует создать площадь с фонтаном и большой елью. Яркая деталь проекта — парящий прогулочный мост длиной более 200 метров, с горками и смотровыми площадками, а также другие элементы благоустройства, — добавила председатель Москомстройинвеста.

На территории жилого комплекса построят пять детских площадок с качелями, канатной дорогой и детскими городками. Помимо этого, специалисты обустроят две большие спортивные зоны площадью 2500 квадратных метров. Также по периметру сделают велосипедную дорожку, которая займет почти километр, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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