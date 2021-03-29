Последний долгострой обанкротившейся компании ввели в эксплуатацию на юге Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Балаклавский проспект, 15 Карта всех событий

В Москве ввели в эксплуатацию многоквартирный дом обанкротившейся компании СУ-155. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Многоквартирный дом расположен в районе Чертаново по адресу Балаклавский проспект, дом 15. Передачу квартир жителям начнут в ближайшее время.

В трех корпусах новостройки организовали подземную парковку на 346 машино-мест. Уточняется, что ввод жилого комплекса восстановил права 389 пайщиков.

— Жилой комплекс на Балаклавском проспекте оставался последним жилым долгостроем АО «СУ-155» в Москве, не введенным в эксплуатацию. Всего в столице было выявлено шесть недостроенных домов обанкротившейся компании. Права всех дольщиков и пайщиков восстановлены. Таким образом, решена одна из сложнейших и проблемных задач московского долевого строительства, — рассказала руководитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Разрешение на строительство дома выдали в 2008 году, но из-за банкротства компании СУ-155 работы были остановлены. По решению правительства завершением строительства занималась другая компания, пишет агентство городских новостей «Москва».

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