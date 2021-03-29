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Российские Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями
Фото: Министерство обороны России

Российские Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

Кирилл Николаев

Армия

Два российских истребителя Ту-160 совершили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что продолжительность полета составила более восьми часов. Он был выполнен в соответствии с международными правилами.

Экипажи Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана, сообщает РИА Новости.

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