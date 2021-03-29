Сезон выставок для дачников, садоводов и фермеров откроется на ВДНХ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Сезон выставок для дачников, садоводов и фермеров на ВДНХ откроется экспозицией «Дача. Сад. Ландшафт. Малая механизация». Она пройдет с 31 марта по 4 апреля. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщили в пресс-службе выставки.

Уточняется, что выставка пройдет на ВДНХ уже в 25 раз. Продукцию представят свыше 100 компаний и бизнесменов из разных регионов страны.

— Садоводы, фермеры, владельцы загородных домов и личных подсобных хозяйств найдут здесь все самое необходимое для весенних работ: семена и саженцы различных видов цветов, кустарников и деревьев, новые органические удобрения и средства защиты растений, теплицы и укрывной материал последнего поколения, антимоскитные лампы и ультразвуковые отпугиватели, — приводит слова сообщения ТАСС.

Желающие смогут получить консультации селекционеров, инженеров и садоводов-практиков на выставке. Кроме того, можно приобрести чай, фермерский мед, ягоды и другие продукты.

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