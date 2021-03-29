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Исландцы удивили Сеть игрой в волейбол на фоне извержения вулкана
Фото: Telegram-канал «360»

Исландцы удивили Сеть игрой в волейбол на фоне извержения вулкана

Виктория Федотова

В мире

В Сети набирает популярность ролик, снятый очевидцем в Исландии. На кадрах видно, как пятеро исландцев играют в волейбол на фоне извергающегося вулкана Фаградалсфьяль. Еще двое стоят поодаль, сзади них застывшая магма, а еще чуть дальше – извергается лава. Ролик удивил пользователей Сети.

В комментариях к видео, опубликованному в Telegram-канале «360tv», пользователи усомнились, что это реальное видео. Кто-то предложил присвоить им премию Дарвина за самую глупую смерть.

Видео: Telegram-канал «360»

«Не играл в волейбол на фоне извергающегося вулкана Фаградальсфьядль – значит не жил», «Не знаю, фотошоп наверно, потому как находиться возле раскаленной лавы, при огромной ее температуре, просто не реально», «Ракурс такой. Они находятся от кратора, примерно как те люди, на дальнем плане слева».

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