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Монолитные работы завершили в подземном переходе на Шоссейной улице
Фото: Youtube

Монолитные работы завершили в подземном переходе на Шоссейной улице

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, улица Полбина Карта всех событий

Монолитно-бетонные работы в подземном пешеходном переходе в районе Шоссейной улицы завершены. Об этом в понедельник, 29 марта, заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, переход возводили в составе участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от улицы Полбина до Курьяновского бульвара.

— Переход обеспечит беспрепятственный проход под Шоссейной улице в районе пересечения с Курьяновским бульваром и выход пешеходов к проектируемому транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) «Курьяново». Уже завершена облицовка пола пешеходного тоннеля, ведутся отделочные работы и облицовка стен, — подчеркнул Загрутдинов.

Длина тоннеля насчитывает 55,1 метра, ширина составила свыше четырех метров. В высоту он достиг 2,35 метра. У перехода будет два выхода, оборудованных лестницами и пандусами.

Отмечается, что строительство Юго-Восточной хорды завершено на треть. Она является крупнейшим проектом дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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строительство ТПУстроительствоРафик Загрутдинов
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