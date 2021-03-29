«Вечно молодая»: София Ротару восхитила поклонников снимком с невесткой

Фото: youtube.com

Народная артистка СССР София Ротару опубликовала фотографию со своей невесткой Светланой Евдокименко. Под снимком певица поздравила невестку с ее 47-летием.

— Дорогая Светочка, с днем рождения! Будь счастлива и здорова! Люби и будь любима! — написала Ротару в своем микроблоге.

Фолловеры певицы решили присоединиться к поздравлениям в комментариях. Также они отметили, что Ротару выглядит не старше своей невестки.

«С днем рождения, всех благ и исполнения всего задуманного»; «Какие же вы красивые! С днем рождения!»; «Даже похожи между собой! Особенно носами. Как мама родная и дочь»; «Как классно смотритесь. Как две подруги»; «София… Вечно молодая», — написали поклонники под постом в Instagram-аккаунте Ротару.

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