Двух велосипедистов спасли с отколовшейся льдины на Москве-реке

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Южный административный округ, район Нагатинский Затон Карта всех событий

Спасателям удалось снять двух велосипедистов с отколовшейся льдины на Москве-реке. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Отмечается, что вечером 29 марта спасатели получили информацию о нахождении на дрейфующей льдине на Москве-реке двух людей с велосипедами в районе острова Бобровый. К месту инцидента выдвинулась дежурная смена.

— Молодые люди поначалу отказывались покидать опасное место, но после уговоров, все же погрузились на спасательное судно и были доставлены на поисково-спасательную станцию (ПСС) «Кожухово», — цитирует слова пресс-службы ТАСС.

Правоохранители провели с участниками инцидента профилактическую беседу. Полицейские забрали молодых велосипедистов для дальнейшего разбирательства.

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