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Археологи восстановили последние минуты жизни жертв извержения Везувия
Фото: Предоставлено РКК «Энергия»

Археологи восстановили последние минуты жизни жертв извержения Везувия

Кирилл Николаев

Наука

Извержение вулкана Везувий в Италии в 79 году нашей эры уничтожило древнеримские города Помпеи и Геркуланум. Археологам удалось восстановить последние минуты жизни жертв трагедии.

Специфические условия, которые возникли при извержении вулкана, позволили специалистам восстанавливать древнюю архитектуру городов. Органические останки погибших исчезли с течением времени, оставив после себя в слоях пепла и культурного слоя только пустоту и кости. В новом исследовании археологи решили выяснить, как происходит подобная «мумификация» тел.

По данным специалистов, температура в Помпеях и Геркулануме после извержения была районе 300-400 градусов. При сожжении тело приобретает «боксерскую позу». Она возникает посмертно, потому что под воздействием высокой температуры происходит свертывание мышечного белка и мышцы сокращаются. В схожих позах находили и жертв извержения Везувия, сообщает «Ридус».

Ситуация в Геркулануме отличалась от Помпеев тем, что жертвы дольше страдали от извержения вулкана из-за особенностей расположения города. Археологам удалось выяснить, что при извержении вулкана большинство людей бежали на побережье в ожидании эвакуации. Мужчины ждали помощь с моря на пляже, а женщины с детьми укрылись в каменных лодочных домиках, однако никому не удалось спастись.

Таким образом, это исследование дает пронзительное представление о том, как эти люди прожили свои последние минуты жизни.

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