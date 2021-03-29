Сергей Жигунов заявил, что у него украли свадебные фотографии

Фото: youtube.com

Российский актер Сергей Жигунов сообщил на своей страницу в соцсети, что у него украли фотографии со свадьбы с журналисткой из Владивостока Викторией Ворожбит.

— Фотографии, которые пришлось опубликовать, украли из нашей личной переписки, — рассказал актер.

Подписчики по-разному восприняли новость о краже личных снимков.

«Вы уж определитесь! Хотите вы чтобы о вашей личной жизни знали или нет»; «Не обращайте внимания, Сергей! Мы вас любим»; «Не надо обращать внимание. День-два и переключатся на кого-то другого», — написали поклонники под постом Сергея в его Instagram-аккаунте.

Напомним, для избранницы актера Виктории Ворожбит этот брак стал вторым, ранее она была замужем за медиамагнатом Виктором Сухановым. А Сергей Жигунов женился в третий раз. Он дважды был женат на актрисе театра имени Вахтангова Вере Новиковой. Причиной первого развода стал роман Жигунова с коллегой по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк.

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