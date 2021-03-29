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«Печально»: сестра Жанны Фриске пожаловалась на многочисленные проблемы со здоровьем
Фото: instagram.com/friske_natalia

«Печально»: сестра Жанны Фриске пожаловалась на многочисленные проблемы со здоровьем

Никита Абрамов

Звезды

Артистка Наталья Фриске, сестра покойной певицы Жанны Фриске, рассказала о своих заболеваниях. По ее словам, женщину давно мучают колени и спина.

После недавнего визита к врачу, во время которого она узнала, что у нее плоскостопие, Наталье даже пришлось приобретать специальные ортопедические стельки.

— И не только. Меня вчера прямо огорчил доктор. Много чего рассказал мне про мое здоровье. И печально, печально, — рассказала артистка.

Также Наталья рассказала, что у нее бледнеет и немеет средний палец на правой руке. Однако, отчего это происходит, женщина не знает.

Теперь девушка ждет обследования МРТ и последующего похода к мануальному терапевту для установления окончательного диагноза, пишет «Утро.ру».

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