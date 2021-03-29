Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Чемпион мира по боксу перечислил самые травматичные виды спорта
Фото: pixabay.com

Чемпион мира по боксу перечислил самые травматичные виды спорта

Елена Фролова

Спорт

Чемпион мира по профессиональному боксу по версии WBC, общественный деятель Григорий Дрозд рассказал, какие виды спорта являются самыми травматичными.

— Мне жаль, что когда речь заходит о здоровье профессиональных спортсменов, то чаще всего вспоминают знаменитого Мухаммеда Али. Однако его болезнь совсем не была связана со спортом, — пояснил Григорий Дрозд.

По его словам, спорт высших достижений не для всех подходит с точки зрения здоровья. Нагрузки олимпийской сборной может выдержать не каждый. Поэтому, для того чтобы попасть туда, спортсмены по всей стране проходят жесткий отбор, отмечает ФАН.

— Если человек поднялся до олимпийского уровня — это значит, что у него есть хороший ресурс здоровья. Кто-то может выдержать нагрузки, кто-то — нет, — добавил Григорий Дрозд.

Он также опроверг мнение о том, что бокс является самым травматичным видом спорта. По его мнению, футболисты и хоккеисты получают гораздо больше травм.

Читайте также: Николай Валуев прокомментировал поражение боксера Поветкина в бое-реванше

Спортфутболхоккей
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Трудные дни» наступают: Россия и США в поисках дна

Игорь Березин
Игорь Березин

Почем попкорн для народа: как кинозалы заработают на еде

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дешевле

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Только не в Москву: куда не хотят переезжать россияне

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Опять англичанка гадит»: зачем Британии демонизировать Россию

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинная «гражданская» война: в ожидании битв за госконтракты

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в