Чемпион мира по боксу перечислил самые травматичные виды спорта

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Чемпион мира по профессиональному боксу по версии WBC, общественный деятель Григорий Дрозд рассказал, какие виды спорта являются самыми травматичными.

— Мне жаль, что когда речь заходит о здоровье профессиональных спортсменов, то чаще всего вспоминают знаменитого Мухаммеда Али. Однако его болезнь совсем не была связана со спортом, — пояснил Григорий Дрозд.

По его словам, спорт высших достижений не для всех подходит с точки зрения здоровья. Нагрузки олимпийской сборной может выдержать не каждый. Поэтому, для того чтобы попасть туда, спортсмены по всей стране проходят жесткий отбор, отмечает ФАН.

— Если человек поднялся до олимпийского уровня — это значит, что у него есть хороший ресурс здоровья. Кто-то может выдержать нагрузки, кто-то — нет, — добавил Григорий Дрозд.

Он также опроверг мнение о том, что бокс является самым травматичным видом спорта. По его мнению, футболисты и хоккеисты получают гораздо больше травм.

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