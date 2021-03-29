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Эксперт по недвижимости дала совет людям, которым трудно выплачивать ипотеку
Фото: moscow-live

Эксперт по недвижимости дала совет людям, которым трудно выплачивать ипотеку

Елена Фролова

Недвижимость

Срок действия льготных рекомендаций Центробанка РФ по квартирам, взятым в ипотеку, истекает 1 апреля. Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко дала совет людям, которым тяжело выплачивать кредит на жилье.

Ряд послаблений был принят для жителей России во время пандемии коронавирусной инфекции. Среди них была возможность отсрочки платежей для лиц, которые лишились работы или заметно потеряли в зарплате. Данные условия могут быть отменены уже совсем скоро.

По словам Ирины Радченко, этими мерами поддержки государства могла воспользоваться лишь малая часть населения, отмечает «Царьград».

— Еще до пандемии, в 2019 году, депутаты предусмотрели отсрочку по выплате процентов, если у человека в жизни случилось одно из двух событий — либо он заболел и утратил трудоспособность, либо потерял более 30 процентов доходов, — напомнила эксперт.

Однако во время пандемии, было издано постановление, лишившее доступа к данной льготе заемщиков с ипотечными кредитами выше трех миллионов рублей. Помимо этого, по словам Ирины Радченко, в 2020 году банки зафиксировали рекордное число досрочных погашений кредитов.

— С 1 апреля закон о кредитных каникулах действовать не перестанет. Речь идет лишь о рекомендациях, принятых в пандемию. В связи с этим никакого коллапса на рынке недвижимости не будет. Кстати, квартиры выросли в цене на 20 процентов. Поэтому если заемщик по каким-то причинам не может выплачивать ипотеку, то он может продать свое жилье, — предложила эксперт.

По ее словам, таким образом он получит 20 процентов дохода и останется в выгоде.

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ипотекапандемиянедвижимость
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