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Программу льготной ипотеки под 6,5 процента могут не продлить в столичном регионе
Фото: moscow-live

Программу льготной ипотеки под 6,5 процента могут не продлить в столичном регионе

Анастасия Волоснова

Недвижимость

Льготную ипотеку под 6,5 процента могут не продлить в Москве и Подмосковье после 1 июля, но окончательное решение еще не приняли. Об этом рассказал зампред правительства России Марат Хуснуллин в эфире программы «Познер» на Первом канале.

Программу льготной ипотеки под 6,5 процента запустили весной 2020 года. Из-за введения проекта ключевая ставка Банка России снизилась до рекордных 4,25 процента годовых, а средняя ставка по ипотеке — до 7,36 процента.

Решение о дальнейшем развитии программы планируют принять до 1 июля 2021 года.

— Сейчас мы смотрим, как это можно нивелировать. И действительно, возможно, мы примем решение в ряде регионов не продлевать дальше ипотеку. Например, в Москве и Московской области. Такое теоретически возможно, но говорить, что сейчас есть рецепт на всю страну, пока рано. Давайте дождемся 1 июля, — рассказал Хуснуллин.

Он добавил, что обсуждал проблему с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной.

— Мы с ней находимся в постоянном диалоге. Я думаю, что мы найдем компромиссное решение, которое позволит все-таки не останавливать процесс развития, потому что сегодня ставки Центробанка поднялись, а если мы еще и лишим поддержки, то как же люди квартиры будут покупать? — отметил Хуснуллин.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о семи зависимых от федеральных субсидий регионах России.

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