Кудрин рассказал о семи зависимых от федеральных субсидий регионах России

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Из-за пандемии доходы семи регионов России более чем на 70 процентов сформированы за счет средств из федерального бюджета. Об этом рассказал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Он уточнил, что в жизни семи зависимых регионов видна «недостаточная самостоятельность».

— Доходы семи субъектов РФ на 1 января 2021 года более чем на 70 процентов сформированы за счет федеральных средств: в Ингушетии на них приходится больше 86 процентов доходов, в Дагестане и Карачаево-Черкесии около 74 процентов, Тыва, Ингушетия, Чеченская Республика — где-то 83-86 процентов доходов — это все федеральные средства, — пояснил Кудрин.

Он отметил, что в 2020 году дефицит региональных бюджетов составил 676,5 миллиарда рублей, а в 2019 году — всего четыре миллиарда рублей.

— Конечно, это связано и с тем, что расходы выросли на 15 процентов в связи с антикризисными мероприятиями, и в основном этот разрыв покрывался субсидиями и кредитами из федерального бюджета и заимствованиями на рынке. Доходы выросли, но в основном за счет федеральных средств, — уточнил Кудрин.

По его словам, в 2021 году регионам также потребуется финансовая поддержка. По прогнозам, дефицит доходов может составить 62 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее Счетная палата предложила выплачивать пособия на основании общего дохода семьи, а не по наличию детей.

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