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Гастроэнтеролог Дианова назвала защищающий от старения фрукт
Фото: pexels.com/Marco Antonio Victorino

Гастроэнтеролог Дианова назвала защищающий от старения фрукт

Кирилл Николаев

Здоровье

Употребление манго благотворно влияет на микрофлору ЖКТ. Об этом рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По ее словам, в составе манго имеются витамин С, провитамин А, калий и клетчатка. За счет этих полезных элементов фрукт защищает от старения, атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний и даже от рака. Кроме того, манго нормализует микрофлору кишечника.

Диетолог призвала несколько раз в неделю включать манго в свой рацион. Также Дианова напомнила, что разнообразие в еде является залогом стабильного пищевого поведения, сообщает телеканал «Звезда».

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