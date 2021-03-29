Гастроэнтеролог Дианова назвала защищающий от старения фрукт

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Употребление манго благотворно влияет на микрофлору ЖКТ. Об этом рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По ее словам, в составе манго имеются витамин С, провитамин А, калий и клетчатка. За счет этих полезных элементов фрукт защищает от старения, атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний и даже от рака. Кроме того, манго нормализует микрофлору кишечника.

Диетолог призвала несколько раз в неделю включать манго в свой рацион. Также Дианова напомнила, что разнообразие в еде является залогом стабильного пищевого поведения, сообщает телеканал «Звезда».

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