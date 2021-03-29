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Два самолета Ту-142 выполнили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщили в пресс-службе Северного флота.

Отмечается, что на начальном участке полета экипажи истребителей Су-33 сопровождали Ту-142. Продолжительность полета составила около 11 часов. Он был выполнен в соответствии с международными правилами.

После отработки задания летчики совершили посадку на аэродроме Кипелово в Вологодской области, сообщает РИА Новости.

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