Сексолог объяснила, как распознать в мужчине изменника

Кадр из сериала «Измены»

Подозрения в измене мучают многих девушек, и полностью оправдать или опровергнуть свои предположения иногда бывает не так то уж и легко. Сексолог Александра Миллер рассказала, по каким признакам можно вычислить изменника.

— Поведение партнера, который изменяет, может себя выдавать чрезмерной отчужденностью, либо наоборот услужливостью, но то, что оно поменяется — несомненно, особенно если секс на стороне яркий и дает массу мощных эмоций, — рассказала сексолог.

Она объяснила, что шквал гормонов, которые попадут в кровь, повысят эмоциональность партнера и его внимательность к мелочам. Также изменщик может отличаться повышенной нервозностью, так как он постоянно рискует «попасться».

Сексолог посоветовала обратить внимание на телефон мужчины. Если на нем стоит пароль, хотя раньше его не было, то это явный признак. Кроме того, есть вероятность, что ваша вторая половинка завела себе второй, тайный телефон.

Помимо прочего Миллер посоветовала обратить внимание на внешний вид избранника. В случае если он похорошел и начал ухаживать за собой, то есть вероятность, что он хочет впечатлить не свою вторую половинку.

— Попытайтесь открыто поговорить без претензий, возможно, это всего лишь мимолетная связь, которая возникла из-за семейной скуки. И вы сможете все исправить, ведь если вам изменяют физически — это не значит, что будет развод. На одном сексе не строятся отношения. Если нет более глубокой душевной близости, любовницы и любовники — это всего лишь заглушки в семейные гнезда. Выкинуть их из жизни можно с помощью мудрости, чуткости и целенаправленных действий, — цитирует сексолога ФАН.

Эксперт подчеркивает, что в изменах не всегда виноват тот, кто на них решился. Следует проанализировать отношения и понять, что могло сподвигнуть вашего суженного на такой поступок.

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