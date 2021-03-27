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Эксперт сообщила, какие качества характера россияне считают самыми сексуальными
Фото: pixabay.com

Эксперт сообщила, какие качества характера россияне считают самыми сексуальными

Елена Фролова

Общество

Искренность, верность и надежность ценят в своих вторых половинках россияне. Об этом сообщила сексолог университета РНСО Анна Котенева.

Ранее ученые из Соединенных Штатов, пытаясь обнаружить самую сексуальную черту человеческого характера, пришли к выводу, что наиболее привлекательным людям кажется милосердие. Те, кто бескорыстно вступает в отношения и искренне высказывает свои чувства, являются более счастливыми в личной жизни.

Российский специалист пояснила, что милосердие сопоставимо с чуткостью и искренностью.

— Опираясь на данное исследование, можно сказать, что люди милосердные — искренние. Они вступают в отношения по зову сердца и могут быть более счастливы, но при этом и более ранимы. Они безотказны в любви в хорошем смысле этого слова, — пояснила Анна Котенева.

По ее словам, в ресурсной части у человека, который проявляет чуткость в чувствах, в любви, больше сил, чем у того, кто черств и рационалистичен. При этом критерий счастья у каждого разный, в том числе и сексуального счастья. Как объяснила эксперт, рациональные люди не будут распознавать, где есть чувство, а где — сексуальное удовольствие, они просто будут по-своему счастливы. Однако сексуальные отношения гораздо приятнее, когда они основаны на чувствах, отмечает НСН.

По мнению сексолога, россияне самым важным в отношениях называют вопрос верности и надежности. Дело в том, что исторически сложилось мнение: чем крепче семейная пара, тем она легче переносит все семейные тяготы.

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