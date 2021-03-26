Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сексолог объяснил, с чего лучше начать поиск второй половинки
Кадр из фильма «Однажды в Вегасе» / 2008

Сексолог объяснил, с чего лучше начать поиск второй половинки

Полина Долганова

Общество

Эксперт в области семейных отношений, сексолог Дмитрий Гарин заявил, что не следует искать «правильных мест» для знакомства. Поиск второй половинки, по мнению специалиста, стоит начать с самоанализа и разбора прошлых ошибок.

Он отмечает, что женские неудачи в поиске партнера часто связаны с психологической травмой в прошлом. Женщина, на которую негативно повлиял опыт предыдущих отношений, подсознательно ищет слабого мужчину. Она перестает осознавать, что такой спутник не сможет нести ответственность за семью.

— Мой совет: перед знакомством хорошенько проработать травму через медитативные практики, но лучше всего — со специалистами. Нужно убрать негативный образ мужчины, а после загрузить в подсознание образ другого — заботливого, мудрого, — подчеркнул специалист в разговоре с Пятым каналом.

Сексолог добавил, что те же правила подходят и для мужчин.

По мнению Гарина, идеальное место для знакомства искать бессмысленно. Как заключил эксперт, «нуждающийся» человек всегда найдет себе пару.

Читайте также: Психолог рассказала, существует ли дружба между мужчиной и женщиной

любовьотношениясексология
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Сможет ли Хабиб победить Моргенштерна

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему начальство не нужно уважать

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Никогда не суйте нос в чужой кошелек

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О страшном маньяке замолвите слово

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

«День без турникетов» поможет найти клиентов и сотрудников

Алексей Коренев
Алексей Коренев

От доллара либо избавляйся, либо храни его до старости

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте