Сексолог объяснил, с чего лучше начать поиск второй половинки
Эксперт в области семейных отношений, сексолог Дмитрий Гарин заявил, что не следует искать «правильных мест» для знакомства. Поиск второй половинки, по мнению специалиста, стоит начать с самоанализа и разбора прошлых ошибок.
Он отмечает, что женские неудачи в поиске партнера часто связаны с психологической травмой в прошлом. Женщина, на которую негативно повлиял опыт предыдущих отношений, подсознательно ищет слабого мужчину. Она перестает осознавать, что такой спутник не сможет нести ответственность за семью.
— Мой совет: перед знакомством хорошенько проработать травму через медитативные практики, но лучше всего — со специалистами. Нужно убрать негативный образ мужчины, а после загрузить в подсознание образ другого — заботливого, мудрого, — подчеркнул специалист в разговоре с Пятым каналом.
Сексолог добавил, что те же правила подходят и для мужчин.
По мнению Гарина, идеальное место для знакомства искать бессмысленно. Как заключил эксперт, «нуждающийся» человек всегда найдет себе пару.
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