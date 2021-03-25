Психолог рассказала, существует ли дружба между мужчиной и женщиной

Кадр из фильма «Обещать — не значит жениться»

Интегративный психолог, НЛП-тренер Ольга Адрианова оценила возможность дружеских отношений между людьми разного пола.

Эксперт отметила, что раньше единственной формой тесного контакта между мужчиной и женщиной был брак, однако сегодня люди женятся значительно позже.

— Именно в дружбе многие люди сейчас находят опору и поддержку, а никак не в семье, — рассказала НЛП-тренер.

Специалист уточнила, что если между приятелями заранее определены рамки отношений, то невинная связь может продлиться долго и не перерастать во что-то большее. В такой дружбе есть место флирту, но границы никогда не нарушаются.

— На вопрос, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной, я, не задумываясь, отвечу, что возможна. Но надо ли это — решать только вам, — подытожила Адрианова.

Отмечается, что наиболее простым вариантом разнополой дружбы является тот, в котором оба человека не имеют второй половинки. Это помогает избежать ревности со стороны партнеров, передает Пятый канал.

Ранее психолог рассказал, как не дать конфликтам поглотить отношения.

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