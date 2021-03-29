Врач перечислил отравляющие кишечник продукты

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Людям стоит избегать употребления продуктов, содержащих сахар, обжаренные или копченые колбасные изделия. Об этом заявил врач Томас Фрилинг.

По его словам, не нужно много употреблять маргарина, майонеза и сала. Эти продукты распространяют в кишечнике вредные бактерии, которые со временем делают его более восприимчивым к заболеваниям.

Для поддержания здоровья врач рекомендует придерживаться средиземноморской, преимущественно вегетарианской и богатой клетчаткой диеты. Он также посоветовал добавить в рацион бобовые, шпинат и морковь. Кроме того, стоит есть побольше бананов, так как в этих продуктах содержатся вещества, которые благоприятно влияют на рост противовоспалительных кишечных бактерий, сообщает издание Focus.

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