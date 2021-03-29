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Врач перечислил отравляющие кишечник продукты
Фото: https://pixabay.com

Врач перечислил отравляющие кишечник продукты

Кирилл Николаев

Здоровье

Людям стоит избегать употребления продуктов, содержащих сахар, обжаренные или копченые колбасные изделия. Об этом заявил врач Томас Фрилинг.

По его словам, не нужно много употреблять маргарина, майонеза и сала. Эти продукты распространяют в кишечнике вредные бактерии, которые со временем делают его более восприимчивым к заболеваниям.

Для поддержания здоровья врач рекомендует придерживаться средиземноморской, преимущественно вегетарианской и богатой клетчаткой диеты. Он также посоветовал добавить в рацион бобовые, шпинат и морковь. Кроме того, стоит есть побольше бананов, так как в этих продуктах содержатся вещества, которые благоприятно влияют на рост противовоспалительных кишечных бактерий, сообщает издание Focus.

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