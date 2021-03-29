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Московский ЦСКА вышел в полуфинал Кубка Гагарина, обыграв «Локомотив»
Фото: Пресс-служба ХК ЦСКА (https://cska-hockey.ru)

Московский ЦСКА вышел в полуфинал Кубка Гагарина, обыграв «Локомотив»

Кирилл Николаев

Спорт

Столичный хоккейный клуб ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив» в седьмом матче 1/ 4 финала Кубка Гагарина и вышел в полуфинал турнира. Встреча прошла в Москве в понедельник, 29 марта, и завершилась со счетом 2:0.

В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Мэт Робинсон и Максим Шалунов. Вратарь красно-синих Ларс Юханссон в третий раз в текущем плей-офф сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Такими образом, ЦСКА выиграл серию со счетом 4-3. В полуфинале Кубка Гагарина московский клуб сыграет со СКА из Санкт-Петербурга.

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