Названы самые частые причины смертей космонавтов

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Заболевания сердечно-сосудистой системы стали причиной смерти почти половины побывавших на орбите советских и российских космонавтов. Об этом рассказали ученые из НИИ медицины труда имени Измерова, Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна и Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

Эксперты сделали выводы на основе исследований данных 118 космонавтов почти за 60-летний период: с 1 января 1960 года по 31 декабря 2018 года. Уточняется, что к концу этого срока скончались 37 человек. Среди них в 48,65 процента случаев причиной смерти стали сердечно-сосудистые заболевания, а в 27,03 процента — злокачественные образования. Внешними причинами были вызваны 16,22 процента смертей, а другие причины пришлись на 5,41 процента.

Средний возраст умерших космонавтов составил 64,4 года.

Исследователи уточнили, что все скончавшиеся космонавты совершали полеты в начале космической эры. Тогда пребывание в космосе было существенно короче, чем в настоящее время. Оценить воздействие долгосрочного нахождения в космическом пространстве пока невозможно из-за недостатка данных, пишет РИА Новости.

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