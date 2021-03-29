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Мишустин переназначил Белозерова на пост гендиректора РЖД
Фото: Правительство РФ

Мишустин переназначил Белозерова на пост гендиректора РЖД

Анастасия Волоснова

Общество

Премьер-министр России Михаил Мишустин переназначил Олега Белозерова на пост генерального директора РЖД. Об этом рассказали в кабмине России.

Олег Белозеров возглавлял РЖД с 2015 года. В понедельник, 29 марта, его вновь назначили генеральным директором, председателем правления ОАО «РЖД». Соответсвующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

В документе говорится, что Белозеров назначен на должность сроком на пять лет.

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рждОлег БелозеровМихаил Мишустин
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