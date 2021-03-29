Помещение в многоэтажном доме на Щелковском шоссе выставят на торги

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Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 26к1 Карта всех событий

Помещение площадью восемь квадратных метров в Северном Измайлове выставят на торги. Об этом рассказали в пресс-службе Центра управления городским имуществом со ссылкой на слова гендиректора ведомства Александра Окунева.

Помещение расположено на первом этаже многоэтажного дома по адресу Щелковское шоссе, дом 26, корпус 2. Начальная стоимость помещения составляет 846 тысяч рублей.

— Это первая линия домов вдоль Щелковского шоссе, от метро «Щелковская» идти несколько минут пешком. Активные транспортные потоки обеспечат будущего владельца покупателями, — отметил Александр Окунев.

По его словам, помещение можно будет приспособить под магазин или студию красоты. Аукцион проведут 28 апреля 2021 года, заявки на участие в торгах будут принимать до 22 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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