«Женщина-огонь!»: Ирина Пегова поразила поклонников глубоким декольте

Фото: instagram.com/pegovairina

Российская актриса Ирина Пегова опубликовала новую фотографию. На снимке она предстала перед фолловерами в наряде с глубоким декольте, чем вызвала восторженные комментарии подписчиков.

— Я никогда не привыкну к весне. Год за годом она поражает меня, она приводит меня в восторг. И никакого значения не имеют ни возраст, ни накопившиеся сомнения, ни огорчения и разочарования... — подписала снимок Пегова.

Подписчики обратили особое внимание на наряд актрисы и написали множество восторженных комментариев.

«Вы прелесть! Женщина-огонь!»; «Какая вы здесь бомбическая!»; «Ирина, вы прелесть»; «Душа красивая, поэтому и лицо красивое, и тело»; «Ну просто восхитительная»; «Такая красивая и сексуальная», — написали поклонники под постом в Instagram-аккаунте Пеговой.

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