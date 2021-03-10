Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Русская красавица»: поклонники восхитились фотографией Пеговой в платке
Фото: instagram.com/irinapegova.unofficial

«Русская красавица»: поклонники восхитились фотографией Пеговой в платке

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса Ирина Пегова на своей странице в социальной сети Instаgram опубликовала свежее фото, на котором предстала перед поклонниками в покрывающем голову платке.

Публикацию звезда посвятила наступившей масленичной неделе.

— Два года подряд я уезжаю из Москвы на Масленицу в Подмосковье! Мне нравится, что у нас в сохраняют эту традицию и гуляют по старинке — с размахом!, — написала актриса в публикации.

Поклонники Пеговой осыпали ее комплиментами. Они сошлись во мнении, что традиционный русский наряд идеально подходит актрисе.

«Кустодиевская красавица»; «Вам идут так платки, настоящая русская красавица наша»; «Вам очень идут такие платки, цвет очень подходит к вашим глазам! Русская красота!», «Ирина, вам так идут платки! Хотя, вы в любом образе очаровательны!», — написали фолловеры в комментариях.

Ранее Ирина Пегова похвасталась роскошными букетами цветов от поклонников.

Читайте также: «Это катастрофа!»: Цискаридзе объяснил, что может лишить Россию самобытности

фото в соцсетиМасленицаИрина Пегова
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Дело врача: когда некому лечить людей в глубинке

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Пещерный феминизм против пещерного сексизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пустая могила Жанны Фриске

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не пускайте Манижу на Евровидение

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Как справиться с накопившейся за зиму усталостью

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кто угрожает Гарри и Меган

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Самый «Таинственный остров» в столице

Все мнения
О проекте