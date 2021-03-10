«Русская красавица»: поклонники восхитились фотографией Пеговой в платке

Фото: instagram.com/irinapegova.unofficial

Актриса Ирина Пегова на своей странице в социальной сети Instаgram опубликовала свежее фото, на котором предстала перед поклонниками в покрывающем голову платке.

Публикацию звезда посвятила наступившей масленичной неделе.

— Два года подряд я уезжаю из Москвы на Масленицу в Подмосковье! Мне нравится, что у нас в сохраняют эту традицию и гуляют по старинке — с размахом!, — написала актриса в публикации.

Поклонники Пеговой осыпали ее комплиментами. Они сошлись во мнении, что традиционный русский наряд идеально подходит актрисе.

«Кустодиевская красавица»; «Вам идут так платки, настоящая русская красавица наша»; «Вам очень идут такие платки, цвет очень подходит к вашим глазам! Русская красота!», «Ирина, вам так идут платки! Хотя, вы в любом образе очаровательны!», — написали фолловеры в комментариях.

Ранее Ирина Пегова похвасталась роскошными букетами цветов от поклонников.

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