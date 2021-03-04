«Солнечная!»: Пегова похвасталась роскошными букетами цветов от поклонников

Ирина Пегова восхитила фанатов / Фото: instagram.com/pegovairina

Актриса Ирина Пегова на своей странице в социальной сети Instаgram разместила свежее фото, на котором запечатлелась в окружении цветов, стоящих в стильных вазах. Она порадовалась, что выбрала профессию актрисы.

— Как же приятно быть артисткой! Нет, не то, приятно быть занятой артисткой, — написала под снимком звезда.

Поклонники Пеговой оценили красочное фото и засыпали актрису комплиментами.

«Чудо, как хороша! Обожаю вас! Стараюсь смотреть все фильмы с вашим участием. Желаю здоровья вам и вашим родным! И больше новых интересных фильмов»; «Вы прекрасны! Смотрю сейчас «Акушерка». Супер играете. Верю!»; «Ирина! Обожаю вас! Вы отличная артистка», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее Ирина Пегова удивила поклонников необычным образом. Она сделала селфи с красивым букетом белых тюльпанов.

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