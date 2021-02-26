«Февраль к апрелю льнет фривольно»: Пегова обрадовалась скором приходу весны
Актриса Ирина Пегова опубликовала фотографию в своем микроблоге. Снимок она сопроводила стихотворением поэта Игоря Северянина.
«Февраль к Апрелю льнет фривольно,
Как фаворитка к королю.
Апрель, смеясь самодовольно,
Щекочет нервы Февралю.
Ночами снежно-голубыми
Мечтает палевый Февраль,
Твердя Весны святое имя,
О соловье, влекущем вдаль...»
— По-моему про сегодняшний день ! — отметила актриса в своем Instagram-аккаунте.
Ранее Пегова опубликовала фотографию без макияжа.
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