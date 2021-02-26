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«Февраль к апрелю льнет фривольно»: Пегова обрадовалась скором приходу весны
Фото: instagram.com/pegovairina

«Февраль к апрелю льнет фривольно»: Пегова обрадовалась скором приходу весны

Никита Абрамов

Звезды

Актриса Ирина Пегова опубликовала фотографию в своем микроблоге. Снимок она сопроводила стихотворением поэта Игоря Северянина.

«Февраль к Апрелю льнет фривольно,

Как фаворитка к королю.

Апрель, смеясь самодовольно,

Щекочет нервы Февралю.

Ночами снежно-голубыми

Мечтает палевый Февраль,

Твердя Весны святое имя,

О соловье, влекущем вдаль...»

— По-моему про сегодняшний день ! — отметила актриса в своем Instagram-аккаунте.

Ранее Пегова опубликовала фотографию без макияжа.

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