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Врач объяснила, чем опасна диета Ларисы Долиной
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Врач объяснила, чем опасна диета Ларисы Долиной

Кирилл Николаев

Здоровье

Полный отказ от каких-либо продуктов может представлять опасность для здоровья. Об этом заявила эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова, комментируя новую диету певицы Ларисы Долиной.

Она отметила, что одной из особенностей этой диеты является полный отказ от фруктов и ягод. Это может создать дефицит витаминов и микроэлементов в организме. В результате возникают проблемы с состоянием кожи волос, ногтей и зубов, а также с работой внутренних органов.

Филиппова также отметила, что людям не стоит слишком часто есть мясо и рыбу. Она сообщила, что чрезмерное употребление белка для организма не менее вредно, чем его дефицит. Кроме того, диетолог с сомнением отнеслась к режиму питания Долиной, который предполагает двухразовый прием пищи в день, причем последний должен быть не позднее 15:00. Такой режим питания подойдет далеко не всем.

— Длительные промежутки голодания могут спровоцировать развитие либо обострение уже имеющихся нарушений в работе желудочно-кишечного тракта, — цитирует Филиппову Пятый канал.

Врач призвала ни в коем случае не следовать слепо примеру Долиной. Если певице подходит эта диета, то для других подобный режим питания может оказаться вредным.

Читайте также: Диетолог Ковальков объяснил, почему люди не могут похудеть «на овощах»

диетадиетологЛариса Долина
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