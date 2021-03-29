Человек погиб при обрушении дома в Татарстане из-за хлопка газа

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Один человек погиб в результате обрушения жилого дома в Зеленодольске (Республика Татарстан). Об этом в понедельник, 29 марта, рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ.

Как уточняет ведомство, инцидент произошел в 50-квартирном девятиэтажном жилом доме 1974 года постройки в результате хлопка бытового газа. Произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной квартиры на восьмом этаже.

В ходе поисково-спасательных работ на месте происшествия было найдено тело одного погибшего. Трое пострадавших госпитализированы: мужчина и женщина — в состоянии средней тяжести без угрозы жизни, еще одна женщина в тяжелом состоянии помещена в реанимацию.

В ликвидации последствий происшествия задействованы 59 человек и 20 единиц техники, от МЧС России — 33 человека и десять единиц техники, сообщается на официальном сайте ведомства.

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