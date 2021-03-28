Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
СМИ: Хлопок бытового газа произошел в многоквартирном доме в Екатеринбурге
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

СМИ: Хлопок бытового газа произошел в многоквартирном доме в Екатеринбурге

Ксения Монахова

Происшествия

В многоквартирном доме в Екатеринбурге произошел хлопок бытового газа. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что из дома специалисты эвакуировали 19 человек. Среди них — четыре ребенка.

— В Екатеринбурге по улице Орловская, 52 на третьем этаже трехэтажного многоквартирного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси, — приводит слова собеседника агентства Интерфакс.

Уточняется, что после хлопка газа возгорания не последовало. Подробности инцидента выясняются.

Позднее в пресс-службе МВД России опровергли хлопок газа и назвали возможную причину ЧП.

Ранее в жилом доме в Химках взорвался газ. Инцидент произошел утром в пятницу, 19 марта, по адресу улица Зеленая, дом 16. Взрыв прогремел на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. По данным СК, в ходе ликвидации пожара и разбора завалов обнаружены тела троих человек, в том числе одного ребенка.

Читайте также: Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах взрыва в Химках

газЕкатеринбургхлопок газа
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте