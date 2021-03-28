СМИ: Хлопок бытового газа произошел в многоквартирном доме в Екатеринбурге

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В многоквартирном доме в Екатеринбурге произошел хлопок бытового газа. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что из дома специалисты эвакуировали 19 человек. Среди них — четыре ребенка.

— В Екатеринбурге по улице Орловская, 52 на третьем этаже трехэтажного многоквартирного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси, — приводит слова собеседника агентства Интерфакс.

Уточняется, что после хлопка газа возгорания не последовало. Подробности инцидента выясняются.

Позднее в пресс-службе МВД России опровергли хлопок газа и назвали возможную причину ЧП.

Ранее в жилом доме в Химках взорвался газ. Инцидент произошел утром в пятницу, 19 марта, по адресу улица Зеленая, дом 16. Взрыв прогремел на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. По данным СК, в ходе ликвидации пожара и разбора завалов обнаружены тела троих человек, в том числе одного ребенка.

Читайте также: Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах взрыва в Химках