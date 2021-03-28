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Названа возможная причина ЧП в жилом доме в Екатеринбурге
Фото: moscow-live

Названа возможная причина ЧП в жилом доме в Екатеринбурге

Ксения Монахова

Происшествия

Причиной происшествия в многоквартирном доме в Екатеринбурге может быть возгорание паров легковоспламеняющейся жидкости, а не хлопок бытового газа. Об этом в воскресенье, 28 марта, заявил начальник пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

— В квартире на улице Орловской находилась емкость с легковоспламеняющейся жидкостью, молодой человек 1990 года рождения решил закурить, из-за чего произошло возгорание паров этой жидкости, — цитирует слова главы ведомства ТАСС.

Горелых добавил, что пострадавшего госпитализировали с 40 процентами ожогов.

— МВД опровергает взрыв бытового газа, — подчеркнул Горелых.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в многоквартирном доме № 52 по улице Орловской в Екатеринбурге произошел хлопок бытового газа. Спасатели эвакуировали из дома 19 человек, в том числе четырех детей.

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