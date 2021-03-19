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Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах взрыва в Химках
Фото: СК РФ

Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах взрыва в Химках

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Московская область, Химки, Зелёная улица, 16 Карта всех событий

Председатель Следственного комитета (СК) Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил разобрать все обстоятельства взрыва в жилом доме в Химках. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщили на сайте СК РФ.

Инцидент произошел утром в пятницу, 19 марта, по адресу улица Зеленая, дом 16. Взрыв прогремел на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. По данным СК, в ходе ликвидации пожара и разбора завалов обнаружены тела троих человек, один из которых ребенок.

В настоящее время завершен разбор завалов. На месте происшествия работают следователи. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семьям погибших и пострадавших выплатят компенсации.

Читайте также: Один пострадавший при взрыве в Химках находится в крайне тяжелом состоянии

взрывХимкиГСУ СК РФ
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