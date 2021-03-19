Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах взрыва в Химках
Председатель Следственного комитета (СК) Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил разобрать все обстоятельства взрыва в жилом доме в Химках. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщили на сайте СК РФ.
Инцидент произошел утром в пятницу, 19 марта, по адресу улица Зеленая, дом 16. Взрыв прогремел на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. По данным СК, в ходе ликвидации пожара и разбора завалов обнаружены тела троих человек, один из которых ребенок.
В настоящее время завершен разбор завалов. На месте происшествия работают следователи. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семьям погибших и пострадавших выплатят компенсации.
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