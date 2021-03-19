Один пострадавший при взрыве в Химках находится в крайне тяжелом состоянии

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Московская область, Химки, Зелёная улица, 16 Карта всех событий

Состояние одного пострадавшего при взрыве в жилом доме в Химках крайне тяжелое, двоих — тяжелое, еще одного — средней тяжести. Об этом сообщили в подмосковном министерстве здравоохранения в пятницу, 19 марта.

Отмечается, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Уголовное дело возбуждено по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», отмечает РИА Новости.

Напомним, инцидент произошел утром в пятницу, 19 марта, по адресу улица Зеленая, дом 16. Взрыв прогремел на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. В результате погибли четыре человека. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семьям погибших и пострадавших выплатят компенсации.

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