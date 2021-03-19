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Жильцов пострадавшего при взрыве в Химках дома разместят в гостиницах
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Жильцов пострадавшего при взрыве в Химках дома разместят в гостиницах

Кирилл Николаев

Общество

Жильцам четвертого подъезда с шестого по девятый этаж в доме в Химках, где произошел взрыв, предоставят временное жилье. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, в течение ближайших двух–трех недель жители подъезда не смогут вернуться в свои квартиры. В настоящее время их разместили в близлежащей гимназии, затем им предоставят временное жилье в гостиницах и домах отдыха.

Напомним, инцидент произошел утром в пятницу, 19 марта, по адресу улица Зеленая, дом 16. Взрыв прогремел на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. В результате погибли четыре человека. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семьям погибших и пострадавших выплатят компенсации.

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взрывАндрей ВоробьевМосковская область
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