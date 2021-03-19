«Маму доставали из-под завалов»: очевидцы рассказали подробности взрыва в Химках

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Химки, Зелёная улица, 16 Карта всех событий

В пятницу утром, 19 марта, в подмосковных Химках прогремел взрыв. ЧП произошло на восьмом этаже жилой девятиэтажки и привело к пожару и жертвам. «Вечерняя Москва» собрала самую главную информацию о происшествии и пообщалась с очевидцами.

Взрыв в Химках: причины и последствия

По данным подмосковного главка МЧС, взрыв произошел в многоэтажке по адресу улица Зеленая, дом 16. В региональном минздраве и правительстве заявили, что в результате происшествия погибли три человека, еще четверо пострадали. В экстренных службах добавили, что были частично разрушены перекрытия и балконы, стекла окон выбиты. Пламя от взрыва охватило пять квартир, спасатели сумели его оперативно погасить.

Специалисты полагают, что взорвался бытовой газ. Проверяются две версии — утечка газа и неисправность оборудования.

Как рассказали «ВМ» в ГУ МЧС по Подмосковью, после инцидента на месте взрыва на улице Зеленой был развернут штаб помощи пострадавшим. Кроме того, жильцов двух подъездов направили в пункт временного размещения в гимназии № 16.

Известно также, что после взрыва более 30 квартир были отключены от газоснабжения.

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе городского округа Химки Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь жильцам дома, где произошел взрыв.

Подмосковный СК после ЧП завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть двух и более человек.

Пламя дракона и сгоревшая квартира

Корреспонденту «ВМ» удалось пообщаться с местными жителями. Мария, проживающая в районе ЧП, рассказала, как перепугалась при звуке хлопка.

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

— У меня ребенок, когда его услышал, подумал, что это дракон изрыгает пламя, — призналась девушка.

Другая собеседница «ВМ» Алиса сообщила, что в результате взрыва в доме «полностью выгорела» квартира одноклассницы ее брата. К счастью, говорит девушка, никто из ее знакомых не пострадал, поскольку все были в школе и на работе.

— Однокласснице моего брата очень повезло. Она вышла гулять с собакой, прямо у подъезда на нее все обрушилось сверху, она чудом не погибла. А вот ее маму завалило, ее доставали из-под завалов, помогали выбираться, — рассказала очевидица.

Живущая в доме напротив женщина прислала «ВМ» видео, снятое из окна своей квартиры. На кадрах видно, как из окон квартир на двух последних этажах здания валит густой серый дым, балконы разрушены. В одной из квартир, судя по ролику, на тот момент бушевал огонь.

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