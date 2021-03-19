Открытое горение на месте взрыва в Химках ликвидировали

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Россия, Московская область, Химки, Зелёная улица, 16 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали открытое горение на месте взрыва в жилом доме в Химках. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел утром в пятницу, 19 марта, по адресу улица Зеленая, дом 16. Взрыв прогремел на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома.

— В 11:03 пожарные локализовали возгорание на площади 12 квадратных метров. В 11:30 открытое горение было ликвидировано, — сообщили в ведомстве.

В тушении пожара участвовали 77 человек и 19 единиц техники. Среди них от МЧС России на месте работал 61 человек и 13 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва под завалами оказались двое детей. Одного из них удалось спасти. Второго ребенка нашли на месте взрыва без признаков жизни.

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