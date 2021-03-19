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Одного ребенка достали из-под завалов после взрыва в жилом доме в Химках
Фото: Telegram / moscowmap

Одного ребенка достали из-под завалов после взрыва в жилом доме в Химках

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Московская область, Химки, Зелёная улица, 16 Карта всех событий

Одного ребенка достали из-под завалов после взрыва в жилом доме в подмосковных Химках. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе МЧС.

В ведомстве также подтвердили смерть одного человека.

Видео: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Напомним, инцидент произошел утром в пятницу, 19 марта, по адресу улица Зеленая, дом 16. Взрыв произошел на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва под завалами оказались двое детей, еще одна женщина пострадала.

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