Причиной происшествия в жилом доме в Химках стал взрыв газовоздушной смеси

Фото: Telegram / Москва с огоньком

Россия, Московская область, Химки, Зелёная улица, 16 Карта всех событий

В жилом доме в Химках произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом« Вечерней Москве» сообщили в ГУ МЧС.

Инцидент произошел утром в пятницу, 19 марта, на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома по адресу улица Зеленая, дом 16. Установлено, что причиной произошедшего стал взрыв газовоздушной смеси.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва под завалами оказались двое детей. Одного из них удалось спасти.

Читайте также: Мужчину госпитализировали после избиения возле метро Бауманская