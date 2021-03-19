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Причиной происшествия в жилом доме в Химках стал взрыв газовоздушной смеси
Фото: Telegram / Москва с огоньком

Причиной происшествия в жилом доме в Химках стал взрыв газовоздушной смеси

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Московская область, Химки, Зелёная улица, 16 Карта всех событий

В жилом доме в Химках произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом« Вечерней Москве» сообщили в ГУ МЧС.

Инцидент произошел утром в пятницу, 19 марта, на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома по адресу улица Зеленая, дом 16. Установлено, что причиной произошедшего стал взрыв газовоздушной смеси.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва под завалами оказались двое детей. Одного из них удалось спасти.

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