Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
В Роскачестве рассказали, как избавиться от телефонных мошенников
Фото: pixabay.com

В Роскачестве рассказали, как избавиться от телефонных мошенников

Татьяна Плотникова

Общество

Есть способы, позволяющие минимизировать риск получения звонков от телефонных мошенников. Об этом во вторник, 30 марта, рассказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Лоевский указал, что некоторые телефоны поддерживают опцию отключения входящих вызовов с номеров, не внесенных в список контактов.

— Этот способ самый радикальный, но действенный, хотя есть огромный минус — вам не смогут дозвониться клиенты, курьеры доставки и другие, — предупредил специалист.

В качестве альтернативного варианта Лоевский предлагает установить специальное приложения, которое будет определять номер абонента. При этом не рекомендуется использовать малоизвестные программы-определители, так как данное ПО требует доступа к персональным данным. Подобный способ особенно хорош для доверчивых и легко внушаемых граждан.

Помимо этого можно использовать решение на уровне мобильного оператора: платные и бесплатные услуги анти-спама, а также собственные определители есть у всех представителей «большой четверки» операторов сотовой связи, рассказал замглавы Роскачества.

При этом важно внимательно читать условия предоставления услуги и обращать внимание на то, какие функции реализованы, цитирует Лоевского агентство «Прайм».

Ранее опрос показал, сколько россиян за год попадались на удочку интернет-мошенников.

Читайте также: Названы шесть знаков зодиака, представители которых более склонны к мошенничеству

телефонное мошенничествосоветы экспертовРоскачество
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Трудные дни» наступают: Россия и США в поисках дна

Игорь Березин
Игорь Березин

Почем попкорн для народа: как кинозалы заработают на еде

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дешевле

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Только не в Москву: куда не хотят переезжать россияне

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Опять англичанка гадит»: зачем Британии демонизировать Россию

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинная «гражданская» война: в ожидании битв за госконтракты

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в