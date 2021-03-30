В Роскачестве рассказали, как избавиться от телефонных мошенников

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Есть способы, позволяющие минимизировать риск получения звонков от телефонных мошенников. Об этом во вторник, 30 марта, рассказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Лоевский указал, что некоторые телефоны поддерживают опцию отключения входящих вызовов с номеров, не внесенных в список контактов.

— Этот способ самый радикальный, но действенный, хотя есть огромный минус — вам не смогут дозвониться клиенты, курьеры доставки и другие, — предупредил специалист.

В качестве альтернативного варианта Лоевский предлагает установить специальное приложения, которое будет определять номер абонента. При этом не рекомендуется использовать малоизвестные программы-определители, так как данное ПО требует доступа к персональным данным. Подобный способ особенно хорош для доверчивых и легко внушаемых граждан.

Помимо этого можно использовать решение на уровне мобильного оператора: платные и бесплатные услуги анти-спама, а также собственные определители есть у всех представителей «большой четверки» операторов сотовой связи, рассказал замглавы Роскачества.

При этом важно внимательно читать условия предоставления услуги и обращать внимание на то, какие функции реализованы, цитирует Лоевского агентство «Прайм».

Ранее опрос показал, сколько россиян за год попадались на удочку интернет-мошенников.

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