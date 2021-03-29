Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Опрос показал, сколько россиян попались на удочку интернет-мошенников
Фото: pixabay.com

Опрос показал, сколько россиян попались на удочку интернет-мошенников

Татьяна Плотникова

Общество

За последний год 11 процентов жителей России так или иначе сталкивались с мошенничеством в сфере интернет-покупок. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ, опубликованного в понедельник, 29 марта.

Семь процентов опрошенных признались, что понесли финансовые потери в результате действий злоумышленников, лишь четыре процента смогли вернуть свои деньги.

При этом 61 процент участников исследования убеждены, что бороться с недобросовестными интернет-продавцами должны правоохранительные органы.

Только 11 процентов полагают, что покупатель сам должен проявлять внимательность и надеяться в первую очередь на свои силы. 13% и 12% опрошенных заявили, что провайдерам и маркетплейсам отводится ведущая роль в противостоянии мошенникам, сообщает RT.

Ранее эксперты назвали признаки мошеннических объявлений об аренде жилья.

Читайте также: Эксперт по финансам раскрыл способ защитить деньги от мошенников

интернетопросмошенничество
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте