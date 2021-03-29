Опрос показал, сколько россиян попались на удочку интернет-мошенников

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За последний год 11 процентов жителей России так или иначе сталкивались с мошенничеством в сфере интернет-покупок. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ, опубликованного в понедельник, 29 марта.

Семь процентов опрошенных признались, что понесли финансовые потери в результате действий злоумышленников, лишь четыре процента смогли вернуть свои деньги.

При этом 61 процент участников исследования убеждены, что бороться с недобросовестными интернет-продавцами должны правоохранительные органы.

Только 11 процентов полагают, что покупатель сам должен проявлять внимательность и надеяться в первую очередь на свои силы. 13% и 12% опрошенных заявили, что провайдерам и маркетплейсам отводится ведущая роль в противостоянии мошенникам, сообщает RT.

Ранее эксперты назвали признаки мошеннических объявлений об аренде жилья.

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