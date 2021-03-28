Эксперты назвали признаки мошеннических объявлений об аренде жилья

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Специалисты сервиса по поиску недвижимости рассказали, как распознать мошеннические объявления об аренде жилья. Они сообщили, что наиболее явный признак мошенничества — это заниженная цена.

— Еще на этапе просмотра объявления по аренде квартиры, цена которой гораздо ниже рыночной, можно заподозрить неладное. Условно говоря, глупо рассчитывать на то, что реально снять однушку в центральных районах Москвы менее, чем за 60 тысяч рублей. Отклонение на 20-30 процентов в пользу арендатора должно вызывать у вас сомнение, — предупредил представитель сервиса.

Также распространена и похожая схема. Крайне привлекательные по низкой цене объявления появляются сразу на нескольких площадках, но когда звонит клиент, ему говорят, что квартира уже сдана, но обещают много похожих вариантов в закрытой платной базе.

Кроме того, человека должны насторожить объявления, в которых мало фото или они очень низкого качества. По словам специалистов, популярна схема, когда мошенники арендуют квартиру посуточно и пробуют сдать ее на длительный срок.

Еще аферисты могут использовать такую схему — риелтор предупреждает клиента о том, что спрос на эту квартиру очень высокий, поэтому при внесении задатка подписывается договор, в котором прописано, что в случае отказа от аренды аванс не возвращается. Человек соглашается, а вскоре посредник перезванивает и предлагает более привлекательную квартиру. Клиент выбирает ее и теряет задаток, но в итоге оказывается без жилья и денег, сообщает РИА Недвижимость.

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