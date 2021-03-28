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Эксперты назвали признаки мошеннических объявлений об аренде жилья
Фото: freepik.com

Эксперты назвали признаки мошеннических объявлений об аренде жилья

Юлия Курганова

Общество

Специалисты сервиса по поиску недвижимости рассказали, как распознать мошеннические объявления об аренде жилья. Они сообщили, что наиболее явный признак мошенничества — это заниженная цена.

— Еще на этапе просмотра объявления по аренде квартиры, цена которой гораздо ниже рыночной, можно заподозрить неладное. Условно говоря, глупо рассчитывать на то, что реально снять однушку в центральных районах Москвы менее, чем за 60 тысяч рублей. Отклонение на 20-30 процентов в пользу арендатора должно вызывать у вас сомнение, — предупредил представитель сервиса.

Также распространена и похожая схема. Крайне привлекательные по низкой цене объявления появляются сразу на нескольких площадках, но когда звонит клиент, ему говорят, что квартира уже сдана, но обещают много похожих вариантов в закрытой платной базе.

Кроме того, человека должны насторожить объявления, в которых мало фото или они очень низкого качества. По словам специалистов, популярна схема, когда мошенники арендуют квартиру посуточно и пробуют сдать ее на длительный срок.

Еще аферисты могут использовать такую схему — риелтор предупреждает клиента о том, что спрос на эту квартиру очень высокий, поэтому при внесении задатка подписывается договор, в котором прописано, что в случае отказа от аренды аванс не возвращается. Человек соглашается, а вскоре посредник перезванивает и предлагает более привлекательную квартиру. Клиент выбирает ее и теряет задаток, но в итоге оказывается без жилья и денег, сообщает РИА Недвижимость.

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