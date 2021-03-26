Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвичей предупредили об участившихся случаях телефонного мошенничества
Фото: pixabay.com

Москвичей предупредили об участившихся случаях телефонного мошенничества

Анастасия Колоскова

Общество

ГСУ СК России по Московской области призвало жителей региона к бдительности в связи с участившимися случаями телефонных мошенничеств. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что жертвами телефонных мошенников, которые представлялись сотрудниками Следственного комитета, стали жители городов Люберцы, Мытищи и Павловский Посад. По всем трем фактам возбудили уголовные дела.

Правоохранители просят незамедлительно сообщать о подобных фактах в полицию. В ведомстве уточнили, что чаще всего на удочку мошенников попадаются пожилые люди.

В ведомстве отметили, что чаще всего мошенники звонят с номера 8 (800)-100-12-60, который является «телефоном доверия» СК России. Звонившие представляются сотрудниками СК. Они сообщают гражданам, что их денежные средства якобы планируют заблокировать мошенники или предлагают перечислить деньги на указанный ими счет для того, чтобы разоблачить преступников. При этом лжесотрудники СК обещают вернуть гражданам их средства.

Следственный комитет предупреждает, что ни сотрудники их ведомства, ни других правоохранительных структур не имеют к подобным ситуациям никакого отношения.

Читайте также: Посетитель ресторана в центре Москвы лишился крупной суммы денег

телефонные мошенникимошенникжертвы мошенников
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте