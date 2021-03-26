Москвичей предупредили об участившихся случаях телефонного мошенничества

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ГСУ СК России по Московской области призвало жителей региона к бдительности в связи с участившимися случаями телефонных мошенничеств. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что жертвами телефонных мошенников, которые представлялись сотрудниками Следственного комитета, стали жители городов Люберцы, Мытищи и Павловский Посад. По всем трем фактам возбудили уголовные дела.

Правоохранители просят незамедлительно сообщать о подобных фактах в полицию. В ведомстве уточнили, что чаще всего на удочку мошенников попадаются пожилые люди.

В ведомстве отметили, что чаще всего мошенники звонят с номера 8 (800)-100-12-60, который является «телефоном доверия» СК России. Звонившие представляются сотрудниками СК. Они сообщают гражданам, что их денежные средства якобы планируют заблокировать мошенники или предлагают перечислить деньги на указанный ими счет для того, чтобы разоблачить преступников. При этом лжесотрудники СК обещают вернуть гражданам их средства.

Следственный комитет предупреждает, что ни сотрудники их ведомства, ни других правоохранительных структур не имеют к подобным ситуациям никакого отношения.

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