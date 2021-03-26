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Посетитель ресторана в центре Москвы лишился крупной суммы денег
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Посетитель ресторана в центре Москвы лишился крупной суммы денег

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Мясницкая улица, 14/2с1 Карта всех событий

Житель столицы заявил в полицию, что у него украли крупную сумму денег в кафе в центре Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 26 марта.

По словам 43-летнего мужчины, инцидент произошел в заведении общепита, расположенном на Мясницкой улице. Посетитель ресторана оставил без присмотра свою дубленку, в кармане которой было сто тысяч рублей.

Собравшись покинуть заведение, мужчина не обнаружил на месте денег и обратился в полицию. По данному факту правоохранители проводят проверку.

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