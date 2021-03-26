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Столичную пенсионерку обманули, выдав тряпки за платье
Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Столичную пенсионерку обманули, выдав тряпки за платье

Анастасия Колоскова

Происшествия

Пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о том, что ее обманули при покупке платья через интернет-магазин. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 26 марта.

По словам женщины, в одном из интернет-магазинов она заказала себе платье, стоимость которого превысила 3,5 тысячи рублей. Придя на почту за посылкой, она обнаружила в ней вместо заказанной одежды тряпку и упаковочную бумагу.

По данному факту проводится проверка.

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Происшествияобманпенсионерка
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