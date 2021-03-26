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Полиция обнаружила подпольное казино в жилом доме в центре Москвы
Фото: pixabay.com

Полиция обнаружила подпольное казино в жилом доме в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Старопименовский переулок Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольное казино в центре Москвы, которое располагалось в Тверском районе в Старопименовском переулке. Об этом в пятницу, 26 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в силовых ведомствах столицы.

По данным источника «ВМ», силовики задержали женщину, которая совместно с неустановленными лицами организовала незаконное игровое заведение.

Источник уточнил, что при обыске полиция изъяла четыре покерных стола.

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