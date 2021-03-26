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Эксперт по финансам раскрыл способ защитить деньги от мошенников
Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

Эксперт по финансам раскрыл способ защитить деньги от мошенников

Полина Долганова

Финансы

Руководитель экспертного центра Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал, как обезопасить свои накопления от мошенников.

По словам специалиста, крупные суммы не следует хранить на банковской карте. Гораздо рациональнее оставлять на ней ту сумму, которой вам хватает на месяц или неделю. Остальные деньги можно перевести на накопительный счет.

Такой способ не только поможет защитить свои финансовые средства, но и позволит дополнительно контролировать расходы, сообщил Макаров в интервью радио Sputnik.

По его мнению, для онлайн-шопинга лучше использовать виртуальную банковскую карту, так как ее невозможно будет украсть. Кроме того, на нее можно переводить небольшое количество денег, чтобы не оставлять данные о зарплатной или основной карте в интернет-магазинах или в подписных сервисах.

Ранее эксперты рассказали, что металлические монеты перестали пользоваться популярностью из-за инфляции. Предпочтение россияне отдают безналичному расчету.

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